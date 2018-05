«Ti faccio scomparire», arrestata casalinga che minacciava un ottantenne

Una casalinga trentenne di Lucca Sicula, Giuseppina Ventura, è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri che han no eseguito un provvedimeto cautelare del gip del Tribunale di Sciacca con l'accusa di estorsione e circonvenzione di incapace.

Le indagini, coordinate dalla Procura saccense, dei militari hanno accertato che la donna, sfruttando un ottantenne del luogo, si sarebbe fatta consegnare dallo stesso svariate migliaia di euro, sotto la costante minaccia di morte.

In un'occasione, l'anziano signore, sfinito ed impaurito dalle continue pressioni e minacce della donna, avrebbe tentato addirittura il suicidio.

L'attività d'indagine, durata alcuni mesi, ha permesso di far luce su una brutta storia, rendendo chiaro come la casalinga, in cerca di soldi con la scusa di dover aiutare il proprio fratello, si fosse avvicinata all'anziano, chiedendogli prestiti e promettendogli la restituzione dei soldi. L'anziano, in varie occasioni, avrebbe anche richiesto la restituzione del danaro ma la donna però, al fine di stroncare immediatamente ogni iniziativa della vittima, avrebbe minacciato di farlo "scomparire". Secondo i carabinieri la donna avrebbe estorto all'anziano almeno 10 mila euro.