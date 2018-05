Misilmeri, blitz dei carabinieri in una palazzina: scoperta droga e allacci abusivi alla rete elettrica

I Carabinieri di Misilmeri hanno arrestato quattro persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica. I militari insospettiti dal via vai di persone presso l'abitazione dei soggetti arrestati hanno deciso di effettuare una perquisizione, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 1,1 chili di marijuana. In manette sono finiti in questo caso i coniugi P.G. di 39 anni e B.A. di 32 anni di Misilmeri. Una parte della droga era già confezionata e suddivisa in dosi all'interno di una stanza verosimilmente adibita a serra indoor. Nel corso del controllo è stato inoltre notato che P.G. di 66 anni e V.M.C. di 63 anni si erano allacciati direttamente alla linea elettrica pubblica e i tecnici intervenuti sul posto per rimuovere l'allaccio hanno stimato il danno in almeno 100 mila euro. I due coniugi sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della Stazione di Misilmeri, mentre gli altri due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, tutti in attesa del rito direttissimo in Tribunale a Termini Imerese.