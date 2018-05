Santa Maria Licodia, a fuoco deposito di alimentari, danni ingenti 05/05/2018 - 17:08 di Mario Previtera

Al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. Indagini in corso per stabilire le cause del rogo

Sono ingenti i danni provocati da un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti divampato all’interno di un grosso deposto di alimentari a Santa Maria di Licodia, nel catanese. Le lingue di fuoco hanno pesantemente danneggiato l’infrastruttura commerciale. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e che vedono impegnate diverse unità operative dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, l’autoscala del comando provinciale di Catania e altri mezzi specializzati per incendi di grosse proporzioni.