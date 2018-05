Noto, entra in casa di una donna e tenta di abusare di lei: arrestato

Entra in casa di una donna e tenta di abusare di lei. Ma la vittima è riuscita ad avvertire i carabinieri che hanno arrestato il bruto, un marocchino di 39 anni. L’uomo è stato arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Noto che hanno messo le manette a Farid Larhfiri per violazione di domicilio, tentata violenza sessuale, lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Una donna polacca in piena notte ha avvertito il 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia raccontando di essere stata molestata da un uomo che si era introdotto in casa sua. I militari, dopo essersi assicurati delle condizioni di salute della donna, hanno bloccato l’uomo che, in evidente stato di alterazione, non ha esitato a scagliarsi contro di loro per evitare i controlli.

La vittima ha riferito che l’uomo avrebbe insistentemente bussato alla sua porta al fine di farsi aprire e, avuto accesso all’abitazione, avrebbe bloccato la donna, strattonandola diverse volte, per poi palpeggiarla e portarla in camera da letto. Riuscita a liberarsi ha immediatamente chiamato i Carabinieri. Larhfiri è stato rinchiuso nel carcere di Cavadonna.