Palermo, rapina a diplomatico del Vietnam, due arresti

Sono stati identificati dalla Polizia gli autori di una rapina ai danni un diplomatico del Vietnam, giunto a Palermo per partecipare ad un evento culturale. In manette sono finiti i diciannovenni palermitani Simone Di Maria e Adem Khelifi.

Il diplomatico è stato aggredito nell’androne di un edificio di via Lincoln, proprio quando stava per raggiungere l’appartamento dove avrebbe dovuto risiedere durante il suo breve soggiorno. I due, a volto scoperto, con rapidità e risoluta violenza, lo hanno bloccato per le spalle, gli hanno sferrato un pugno e sottratto il portafogli, provocandogli addirittura un vistoso strappo sui pantaloni.

Dei banditi è stato prodotto un identikit che ha consentito agli agenti della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di identificare Di Maria e Khelifi, noti pregiudicati del quartiere di Ballarò. E i due sono stati bloccati proprio a Ballarò.