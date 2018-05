Zafferana, Panda contro Land Rover, bilancio tragico: un morto e tre feriti

Tragico incidente mortale la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, in via IV Novembre, la provinciale che collega Zafferana con le frazioni di Sarro e Fleri.

Nel frontale tra una Panda e una Land Rover, un 29enne di Pedara, Salvatore Cristian Finocchiaro, rimasto intrappolato nelle lamiere della Panda, è deceduto sul colpo. L’uomo viaggiava come passeggero sull’utilitaria guidata da una 27enne di Mascalucia, rimasta gravemente ferita. A liberare i feriti più gravi dalla Panda sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Acireale intervenuti per primi assieme a tre ambulanze del 118.

La Panda percorreva la via IV Novembre in direzione di Zafferana, quando, dopo avere affrontato una piccola curva, per cause da accertare ha perso il controllo invadendo la corsia opposta, nella quale, sopraggiungeva la Land Rover, che viaggiava in senso opposto.

L’impatto, probabilmente in seguito all’alta velocità della Panda, è stato potente: l’auto ha compiuto un testacoda, trasformandosi in un ammasso di lamiere. Feriti anche il conducente e il passeggero a bordo della Land Rover, una coppia 60enne di Biancavilla, insieme con la conducente della Panda che versa in gravi condizioni sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale.

I rilievi dell’incidente stradale sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm di Giarre e della Stazione di Zafferana che hanno ricostruito la dinamica anche grazie alla preziosa testimonianza di due automobilisti.