Catania, scoperti 22 tra appartamenti e locali commerciali affittati a nero

I poliziotti del Commissariato di Borgo-Ognina, nel corso di alcuni controlli straordinari sul territorio, hanno scoperto che 22 tra appartamenti e locali commerciali risultavano sprovvisti di regolare contratto di locazione e, in taluni casi, erano ospitati a titolo di comodato d’uso gratuito pur pagando il canone d’affitto in nero al solo scopo di evadere il Fisco. E’ stato anche accertato che alcuni proprietari di interi stabili percepivano un canone d’affitto, sin anche da 30 anni, senza mai aver dichiarato i relativi redditi al fisco. Tutti gli evasori sono stati così segnalati alla Agenzia delle Entrate che provvederà ad irrogare le relative sanzioni imponendo, tra l’altro, la rettifica delle precedenti dichiarazioni dei redditi. I proprietari, al fine di non destare sospetti, nel tempo, hanno sempre riscosso il canone in denaro contante.

Fatto di rilievo, che è stato accertato come i nuclei familiari di uno stabile di proprietà di un unico proprietario, pluripregiudicato, oltre a non avere i contratti di locazione, non risultavano lì residenti e ciò probabilmente al fine di eludere eventuali controlli. Addirittura, in un caso, è stata accertata persino un’autorimessa insistente su una superficie di circa 4000 metri quadri priva di qualsivoglia autorizzazione.

Nel corso delle operazioni, è stato anche accertato che oltre 20 famiglie, vivono in un complesso con 3 edifici, tutti occupati abusivamente e, in relazione a ciò, unitamente a personale Enel, sono stati accertati numerosi furti di energia elettrica.