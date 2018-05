Incidente sul lavoro in Friuli, muore un operaio di Caltanissetta

Un operaio di 36 anni, Andrea Diliberto originario di Caltanissetta, è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto in un’impresa grafica a Fagagna in provincia di Udine. Per cause ancora da accertare, e su cui stanno indagando i Carabinieri di Udine, l’uomo, residente a Tavagnacco, è rimasto schiacciato da un muletto che stava utilizzando e a nulla è valso l’intervento dei colleghi che hanno dato l'allarme e hanno cercato di aiutarlo.

Il giovane lavorava da pochi mesi in azienda. E’ stato un collega di lavoro entrato in azienda intorno alle 6 per il cambio turno a trovarlo schiacciato sotto il muletto e a dare l’allarme. L’operaio era già morto. Secondo una prima ricostruzione l’operaio stava movimentando un muletto quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato e lo ha schiacciato. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri. Sul posto la stazione di Fagagna della Compagnia di Udine e i tecnici dello Spisal.

Cordoglio è stato espresso dal presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, "per una morte che sconvolge una famiglia e lascia grande amarezza: una tragedia come questa impone un impegno ancora più convinto di istituzioni e imprese per diffondere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro". "E' fondamentale un impegno da parte di tutte le forze in campo per evitare il ripetersi di tali disgrazie: occorre - ha indicato Fedriga - lavorare assieme con incisività affinché la prevenzione dei rischi diventi l’imperativo in tutti i processi produttivi".