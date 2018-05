Mafia, catturato in Germania “Cola Tri piedi”: era latitante da luglio

E’ stato catturato in Germania Nicola Amoroso, 37 anni, soprannominato Cola tri piedi, pregiudicato, latitante dal luglio scorso. L’uomo, destinatario di un mandato di arresto europeo, è accusato di associazione mafiosa perché ritenuto esponente del clan Scalisi della famiglia mafiosa Laudani di Catania, associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e spaccio di droga, estorsione, rapina, ricettazione, armi, danneggiamento seguito da incendio, con l’aggravante di aver commesso il fatto in nome e per conto del clan Scalisi. Amoroso è stato catturato dopo una serie di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania e condotte del Servizio Centrale Operativo della Polizia, dalla Squadra Mobile di Catania e dei poliziotti del Commissariato di Adrano, con il supporto di Europol e della Polizia tedesca. E’ stato catturato a Biebesheim, nella regione dell’Assia

Nicola Amoroso era latitante dal luglio dell’anno scorso, quando è sfuggito, perché già all’estero, al blitz antimafia “Illegal duty”, condotta dalla Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di . di Adrano che portò all’arresto di 39 persone ritenute esponenti del clan Scalisi.