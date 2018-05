Palermo, ragazzo di 14 anni investito da un bus, è ricoverato in gravi condizioni

Un ragazzo di 14 anni è stato investito da un autobus di linea dell’Amat in via Ernesto Basile a Palermo. Lo scontro con l’autobus di linea 109 si è verificato a 12 metri dalle strisce pedonali. Il parabrezza dell’autobus si è crepato per a causa dell’urto. L’incidente è avvenuto nei pressi di uno degli ingressi alla cittadella universitaria. Le condizioni del ragazzo originario di San Giuseppe Jato sono gravi ed è stato portato col codice rosso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti anche i carabinieri.