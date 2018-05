Evade da un carcere in Emilia, catturato a Partinico

Ha approfittato di un permesso per lavorare all’esterno dal carcere di Castelfranco Emilia (Mo), dove stava scontando una pena ad un anno, per fuggire ed evadere. Gli agenti del commissariato di Partinico, diretto dal vice questore Carlo Nicotri, lo hanno cercato per due mesi e sono riusciti a bloccare e arrestare Giuseppe Sanfilippo, di 55 anni. I poliziotti hanno setacciato tutti i luoghi frequentati dall’uomo che era stato arrestato a luglio dello scorso anno per diversi furti. Seguendo la compagna sono riusciti a individuare un’abitazione utilizzata come rifugio. Qui gli agenti hanno fatto irruzione e hanno trovato Sanfilippo che è stato portato in carcere a Palermo.