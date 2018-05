Palermo, la rivendita di pane e panelle sulla pista ciclabile

Aveva installato la sua rivendita di pane e panelle sulla pista ciclabile di via Isaac Rabin, occupandone 24 metri. A Palermo la polizia municipale ha denunciato una donna di 48 anni, che dovra rispondere anche delle carenze igienico-sanitarie e del cattivo stato di conservazione del cibo messo in vendita. Sequestrati 21 chili di panelle, 67 panini e 5 chili di olio esausto. L’attività è risultata totalmente abusiva Elevate sanzioni per oltre 6 mila euro più quelle per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e per la sosta nella corsia riservata alle bici. Per rimuovere un grande ombrellone è stato necessario l’intervento di una gru.