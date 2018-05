Adrano, sull'auto con cinque chili di marijuana: arrestato

La Squadra Mobile di Catania e agenti del Commissariato di Adrano hanno arrestato Vito Liotta di 27 anni perché trovato in possesso di cinque chili di marijuana.

L’uomo è stato scoperto dai poliziotti in contrada Roccazzello, nei pressi dello svincolo della SS. 284 mentre era a bordo di una Citroen C3 su cui viaggiava insieme a un minore. I poliziotti insospettiti dalla presenza del ragazzino, figlio di un conoscente, e dall’atteggiamento insofferente di Liotta, hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione. E nell’abitacolo dell’auto, all’interno di una borsa per la spesa in nylon, sono stati trovati cinque chili di marijuana. A casa di Liotta sono poi state trovate altre confezioni di droga.