Siracusa, non versava l'Iva, sequestrati 350 mila euro a un imprenditore

La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della Procura, ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo sui beni e sui conti di una ditta individuale, operante nel settore del commercio al dettaglio di carni.

L’inchiesta ha preso le mosse da un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Siracusa, che ha evidenziato delle irregolarità relative all’omesso versamento dell’IVA per il 2013, per un importo di oltre 350 mila euro. La Procura della Repubblica aretusea ha delegato la Compagnia di Siracusa ad eseguire specifiche attività finalizzate al riscontro di eventuali ed ulteriori violazioni di rilevanza penale ed alla proposta per l’adozione di misure cautelari reali.

E le indagini hanno fatto sì che il titolare della ditta, Giovanni Latina fosse denunciato per l’omesso versamento dell’Ivadovuta. Il procuratore Francesco Paolo Giordano, che ha coordinato le indagini, ed il sostituto Vincenzo Nitti che le ha dirette, hanno richiesto al Gip di Siracusa, Giuseppe Tripi, l’emissione del provvedimento di sequestro preventivo, per un valore complessivo di oltre 350.000 euro, che è stato ottenuto ed eseguito sui beni e sui conti dell’indagato.