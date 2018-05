Palermo, pirata della strada travolge e uccide due donne a Brancaccio

Una donna di 62 anni, Annamaria La Mantia, e la figlia di 42 anni, Angela Merenda, sono state uccise nella notte a Palermo da un’auto pirata. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 23.30, le due sarebbero state travolte da una Fiat Punto in via Fichidindia, nel quartiere Brancaccio.

La persona che era alla guida della vettura non si è fermata a prestare soccorso e si è data alla fuga. La 62enne è morta sul colpo, mentre la figlia, trasportata all’ospedale Civico in condizioni disperate, è morta poco dopo per le gravi lesioni riportate nell’impatto. La macchina è stata rintracciata poco prima delle 2 del mattino dai carabinieri. Sulla vicenda indagano i militari e la Polizia municipale. La persona che si trovava alla guida dell'auto è stato portato in caserma.

La Fiat punto che ha travolto e ucciso due donne è sotto sequestro in un deposito giudiziario della Scientifica. La polizia sta effettuando gli accertamenti per il prelievo del dna da comparare con quello dell’uomo che si sospetta fosse alla guida della macchina durante l’incidente. L’automobilista, che dopo aver travolto le due sarebbe scappato, si trova nella caserma dei vigili urbani. La macchina, priva di assicurazione, è stata trovata poco dopo l’incidente con segni evidenti dell’impatto.