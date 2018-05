Marsala, prostitute cinesi, clienti italiani: arrestata la “tenutaria”

I carabinieri della Stazione di Marsala hanno arrestato una cinese di 40 anni. E’ accusata di sfruttamento della prostituzione.

La donna gestiva un centro massaggi in cui tre ragazze, tutte cinesi, praticavano ai clienti prestazioni sessuali in cambio di soldi.

A notare il flusso di clienti sono stati alcuni condomini che, infastiditi dalla continua presenza di sconosciuti nello stabile, hanno avvisato i carabinieri.

la donna, oltre a gestire l’operato delle sue connazionali, curava personalmente l'aspetto pubblicitario del centro massaggi, inserendo numerosi annunci su siti web per promuovere il proprio «business della prostituzione». Le modalità di accesso alla struttura erano ben studiate: diversi contatti telefonici per comprendere bene chi fosse l’interlocutore, e poi qualche minuto di attesa all’ingresso del condominio per accertarsi che non si trattasse di forze dell’ordine.

Durante la perquisizione domiciliare effettuata presso il centro massaggi, i carabinieri di Marsala hanno trovato il materiale utilizzato per le pratiche sessuali.