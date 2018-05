Catania, pagava i dipendenti 2,27 euro l'ora: denunciato titolare di un negozio di tatuaggi

Una multa di 12 mila euro perché l'impianto di videosorveglianza non era stato segnalato e la denuncia per sfruttamento del lavoro. E' il bilancio di un controllo degli agenti del Commissariato Borgo Ognina che hanno effettuto delle verifiche in un negozio di tatuaggi in zona Borgo. I poliziotti hanno rilevato l'impianto di videosorveglianza per il quale non era stato esposto alcun avviso al pubblico e che i due dipendenti presenti erano privi di contratto e percepivano cifre estremamente esigue che vanno dai 1,70 ai 2,27 euro per ogni ora di lavoro prestata.

Una condizione di sfruttamento, questa, che ha fatto scattare la denuncia di cui all’art. 603 bis del Codice penale che, appunto, punisce chi sfrutta il lavoratore approfittando del suo stato di bisogno.