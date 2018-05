Aci Castello, arrivano sul lungomare con una autogru e provano a portarsi via un'auto

Arrivano ad Aci Castello con una auto gru in pieno giorno e cercano di caricare, per portarsela via, un’automobile. Una scena che è stata notata dai carabinieri che hanno scoperto che i tre, uno dei quali minorenni erano dei topi d’auto. In manette sono finiti i catanesi Rosario Pace di 25 anni e Benedetto Battiato di 39 anni. Il 17enne che era con loro è stato denunciato. Tutti devono rispondere in concorso di furto aggravato.

I tre erano giunti ad Aci Castello con un autocarro con braccio sollevatore e sul lungomare stavano imbracando una Ford Focus di proprietà di una persona di Regalbuto. Avevano quasi ultimato le operazioni di imbracatura, ed erano pronti a partire per Catania, quando la pattuglia dell’Arma, li ha fermati e sottoposti a controllo, scoprendo di fatto l’avvenuto furto dell’auto.

L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.