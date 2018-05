Pozzallo, due poliziotti aggrediti da migranti 12/05/2018 - 17:54

Gli agenti presi a testate, in due distinti episodi, da due tunisini. Il sindaco: «Sì all'accoglienza umanitaria ma tolleranza zero con chi non rispetta la civile convivenza»

POZZALLO - Due poliziotti sono stati presi a testate, in due episodi distinti, da altrettanti tunisini, sbarcati assieme ad altri 109 migranti nel porto di Pozzallo. Il primo agente è stato colpito dopo avere preso le difese di una operatrice umanitaria apostrofata in modo volgare da un tunisino durante le operazioni di sbarco. L’altro episodio si è verificato quando un agente è riuscito a bloccare un tunisino fuggito dal pronto soccorso dove era stato trasferito per un presunto, e probabilmente inesistente, malore. Il nordafricano ha colpito con tre testate l’agente che è stato ricoverato, con un ipotesi di frattura del setto nasale e una prognosi di trenta giorni, nell’ospedale di Modica. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna ,manifesta solidarietà agli operatori delle forze dell’ordine impegnate nelle attività di controllo all'interno dell'hotspot. «I timori e le preoccupazioni manifestate circa lo sbarco di migranti di nazionalità tunisina - afferma il sindaco - hanno trovato fondamento in questi episodi di intolleranza da parte degli stessi. «La città di Pozzallo - aggiunge Ammatuna - vuole continuare nell'attività di accoglienza umanitaria verso quei migranti che provengono da situazioni di guerra e di fame, ma il rispetto della legalità impone tolleranza zero nei confronti di chi arriva con fini diversi da quelli di integrazione e civile convivenza».