Palermo, dopo una fallita rapina scappano con una bici elettrica

Falliscono una rapina in banca e fuggono con una bicicletta elettrica sulla quale c’erano ancora i documenti del precedente proprietario. Sono stati identificati così dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo i due banditi che lo scorso 19 dicembre avevano assaltato la banca Nuova di corso Vittorio Emanuele. In manette sono finiti, su provvedimenti del gip di Palermo, Marco Torres, 26enne di Villabate e Gaetano Alicata, 24enne palermitano di corso dei Mille. I due scapparono poco prima che la cassaforte si aprisse per paura di essere colti dai poliziotti. I due a febbraio, furono già arrestati in flagrante rapina aggravata ad un ufficio postale di Sferracavallo, compiuto con una pistola giocattolo.