Messina, deteneva in piccole gabbie uccellini di specie protetta

Un uomo di 72 anni è stato denunciato dai carabinieri di Messina nell’ambito di una operazione antibracconaggio denominata “Operazione Adorno 2018”. I militari della Stazione di Saponara unitamente ai Carabinieri del Gruppo Forestale di Reggio Calabria e del Reparto “Parco Nazionale Aspromonte” di Reggio Calabria, hanno segnalato ala Procura di Messina un 72enne di Saponara che è stato sorpreso in possesso di 13 volatili appartenenti a specie protette (cardellini, fringuelli, fanelli, verzellini e lucherino).

L’uomo aveva catturato i volatili e li aveva imprigionati in alcune gabbie. Sebbene colorati e dal canto melodioso, il prelievo eccessivo in natura e la detenzione di tali simpatici uccellini non è consentita. I Carabinieri hanno anche trovato 3 gabbie-trappola e una rete da uccellagione utilizzate per il prelievo in natura. I volatili sono stati rimessi in libertà.