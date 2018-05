Palermo, arriva la Polizia e getta 10 kg di hashish dalla finestra

Arrivano i poliziotti e lui cerca di liberarsi di dieci chili di hashish lanciandoli dalla finestra. La Polizia ha arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, Salvatore Cambuca, 50enne palermitano.

I poliziotti delle Volanti e della Squadra Mobile erano sicuri che in quella casa di via Porcelli ci fosse la droga. Gli agenti dopo una prima attività di osservazione dei luoghi e dopo aver individuato l’appartamento sono entrati in azione. Hanno, quindi, circondato la palazzina e una volta entrati hanno bussato più volte all’uscio dell’abitazione. Per diversi minuti nessuno ha aperto o dato cenni di essere all’interno dell’abitazione, ma i poliziotti rimasti su strada hanno notato una luce accesa ed una persiana aperta dalla quale si intravedeva un’ombra.

Poi l’uomo ha aperto sostenendo di non avere udito bussare, perché dormiva. I poliziotti che avevano circondato la palazzina, hanno però rinvenuto sotto la finestra dell’abitazione dell’uomo due buste di nylon contenenti diversi panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 10 kg. Cambuca ha ammesso le proprie responsabilità, riferendo altresì di essersi disfatto in quel modo della droga, perché preso dal panico a causa della presenza degli agenti. L’uomo è stato arrestato mentre sono in corso indagini per risalire ai destinatari ed alla provenienza dello stupefacente rinvenuto.