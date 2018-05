Lo spionaggio di Montante: convolti anche Schifani e vertici dei servizi segreti

CALTANISSETTA - Nell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex presidente di Sicindustria Antonello Montante vi sarebbe anche 22 indagati, non raggiunti da alcuni provvedimento, accusati di aver fatto parte della catena delle fughe di notizie. Tra di loro l’ex presidente del Senato Renato Schifani; l’ex generale Arturo Esposito, ex direttore del servizio segreto civile (Aisi); Andrea Cavacece, capo reparto dell’Aisi; Andrea Grassi, ex dirigente della prima divisione del Servizio centrale operativo della polizia.

«Io indagato? Cado dalle nuvole... Non ne so niente». ha detto Schifani interpellato dai cronisti sulle notizie provenienti da Caltanissetta. Secondo la Procura, Schifani avrebbe fatto parte, con un generale dell’Arma in pensione, dirigenti di Polizia, un colonnello dei Carabinieri, di una fitta rete di spionaggio per avere notizie sull'inchiesta della Dda di Caltanissetta su Montante.