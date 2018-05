Siracusa, coniugi arrestati per droga: in casa avevano 40 dosi di eroina

I carabinieri di Rosolini hanno arrestato due coniugi, Antonio Roccasalva, 61 anni, e Angela Di Gabriele, 57 anni, di Rosolini, nel Siracusano. I due detenevano nella loro abitazione circa 40 dosi di eroina, oltre che materiale per il confezionamento delle dosi e 435 euro, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio I coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari. I controlli dei militari dell’Arma continueranno alla ricerca dell’intera partita di droga pesante che in questo periodo si ritiene venga spacciata in tutta la zona sud della provincia.