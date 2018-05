Squinzi: «Montante? Per me è stato un manager impeccabile»

«Montante è stato nella mia squadra di presidenza per 4 anni e ha fatto sempre il suo dovere in maniera impeccabile». Così l’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi risponde a una domanda dell’inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato all’arresto del numero uno di Confindustria Sicilia, Antonello Montante. «Sulla vicenda non mi pronuncio perché parlerei di cose che non conosco», ha sottolineato Squinzi a proposito della vicenda giudiziaria.