Operai addetti alla potatura travolti lungo la A29, tre feriti

Sono tre i feriti coinvolti questa mattina in un incidente sulla A29 tra gli svincoli di Capaci e Carini. Tutti e tre sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale Villa Sofia. Solo uno dei feriti è arrivato in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale, l’incidente è avvenuto al km 6+600, dove c'era un restringimento di carreggiata per dei lavori di potatura delle siepi. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una moto, una Golf e un mezzo cassonato della ditta che si stava occupando della potatura.

Inizialmente l'autostrada A29 è stata chiusa nel tratto dove è avvenuto l’incidente per permettere alla polizia stradale di effettuare i rilievi e di spostare i mezzi. Durante la prima ora si sono registrate code di due chilometri e mezzo in direzione di Palermo. Nel frattempo alcuni mezzi sono stati spostati dal carroattrezzi ed è stata riaperta la corsia di sorpasso dell’autostrada. Intanto gli operai dell’Anas si occupano di pulire il manto stradale dai residui.