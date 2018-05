Mafia, catturato a Colonia il latitante Antonino Carbonaro

E’ stato catturato a Colonia in Germania il latitante Antonino Carbonaro, 26 anni, detto Nino u paturnisi. A scovarlo dopo le indagini, coordinate dalla Dda di Catania, condotte dallo Sco della Polizia, dalla Squadra Mobile di Catania e dal commissariato di Adrano, con il supporto di Europol e della Polizia tedesca.

Carbonaro era destinatario di un mandato di arresto europeo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio delle medesime, estorsione, con l’aggravante mafiosa perché commessa per conto del clan Santangelo, alleato alla famiglia catanese dei Santapaola – Ercolano.

Carbonaro era sfuggito alla cattura lo scorso 30 gennaio quando era stato raggiunto da una misura cautelare nell’ambito dell’operazione “Adranos” condotta dalla Squadra Mobile catanese e dal Commissariato di Adrano. Era accusato, con altre 32 persone, a vario titolo, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di droga, estorsione, rapina, furto, armi, con l’aggravante mafiosa.