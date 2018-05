La Confindustria siciliana di Montante e quei governi paralleli

CALTANISSETTA. C’è un prima, un durante e un dopo. Nella storia recente di Confindustria,Antonello Montante c’è sempre. Prima, da ambizioso presidente dei Giovani di Caltanissetta; durante, con la crescita ela consacrazione a protagonista della stagione dell’antimafia; e dopo, sotto traccia ma neanche troppo, a presidiare la leadership degli industriali siciliani nonostante i primi sentori di guai giudiziari. E in questa parabola, prima una rapida salita e poi una lenta discesa, l’imprenditore arrestato lunedì ha avuto alcuni compagni di viaggio. Sodalizi politico-associativi,ma anche amicizie vere. Patti di potere suscettibili di tradimento, ma anche rapporti umani profondi. Un po’ in imbarazzo, comprensibilmente, l’attuale presidente di Sicindustria, Giuseppe Catanzaro. Che, a caldo, si limita a sillabare: «È ancora presto per esprimere valutazioni, confidiamo nell'operato della magistratura».

