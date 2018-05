Catania, compra cinque bombole del gas: «Ora faccio esplodere il palazzo»

I poliziotti del commissariato di Nesima hanno fermato appena in tempo un uomo che non solo spaventava i vicini con continue minacce ma che a casa aveva anche cinque bombole acquistate per far saltare in aria la palazzina dove risiedeva.

L’uomo, mentalmente instabile, in più occasioni aveva minacciato di morte i vicini di casa, e alcuni residenti, naturalemente preoccupati avevano segnalato che aveva anche minacciato di far saltare la palazzina.1

Grazie all’intervento tempestivo degli operatori stabile è stato messo in sicurezza e l’uomo, un anziano signore in evidente stato confusionale, è stato affidato a personale sanitario per un trattamento sanitario obbligatorio.