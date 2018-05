Ars, è Claudio Fava il nuovo presidente della commissione Antimafia

PALERMO - Claudio Fava è il nuovo presidente della commissione Antimafia in Sicilia. E’ stato eletto subito dopo l’insediamento dell’organismo parlamentare con 11 voti sui 12 deputati presenti in commissione (in totale sono 15); Un voto è andato a Giuseppe Lupo, capogruppo del Pd. Fava, poco dopo la sua elezione, commentando l'indagine su Antonello Montante della Procura di Caltanissetta che si sta allargando e che coinvolge, come indagati, anche l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, gli ex assessori alle Attività produttive Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, l’ex presidente dell’Irsap (aree industriali) Mariagrazia Brandara, e l’attuale presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro, ha affermato che «la commissione Antimafia non potrà non aprire una riflessione sull'inchiesta che che al di là delle evidenze giudiziarie ci consegna una evidenza politica grave: momenti di decisioni importanti per la Sicilia sono stati sottratti alle sedi istituzionali e affidate a sedi private, parallele e clandestine».

Tornando all'elezione di Fava, il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, si è detto «molto contento» aggiungendo che «a pochi giorni dalla commemorazione di Giovanni Falcone, è un bel segnale di come la politica sia unita nella lotta alla mafia. Claudio Fava è sicuramente una personalità che conosce bene il fenomeno mafioso e della corruzione e, considerata la sua esperienza in seno alla commissione nazionale Antimafia, sarà certamente un ottimo presidente»