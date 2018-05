Furti nelle casseforti dei supermercati di mezza Sicilia: tre arresti

RAGUSA - Gaetano Maggio, 62 anni, il figlio Alfonso, 29 anni, e Mario Carta, 55 anni, di San Giovanni Gemini (Ag) sono stati arrestati dalla squadra mobile di Ragusa per aver costituito un gruppo organizzato che aveva come fine i furti del denaro contenuto nelle casse continue dei supermercati. L’ordine di cattura è stato emesso dal Gip del Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura. La notte tra il 25 e il 26 dicembre 2017 i poliziotti arrestarono i due Maggio dopo che avevano fatto un colpo nella cassa continua di un market. Dopo l’arresto gli investigatori hanno effettuato delle perquisizioni a San Giovanni Gemini dove hanno trovato il laboratorio per la fabbricazione delle chiavi ed altri sofisticati sistemi per aprire le casseforti.

Da un incrocio delle intercettazioni, esame dei sistemi di videosorveglianza di numerosi supermercati presi di mira in provincia di Ragusa, Catania, Siracusa e Caltanissetta ed altri elementi, la polizia ha appurato che il gruppo aveva pianificato di colpire in almeno 20 discount e che gli indgatao avevano colpito nella stessa notte due supermercati, uno di Ragusa ed uno di Pozzallo a fine del 2017.