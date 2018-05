Catania, resta vedova e diventa pusher per sbarcare il lunario

Una donna catanese di 55 anni, rimasta vedova, ha deciso di sbarcare il lunario vendendo cocaina a Librino. La scorsa notte i carabinieri della compagna di Fontanarossa l’hanno arrestata per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad appostarsi nei pressi della sua abitazione in viale Grimaldi a Librino osservando come numerosi giovani, in particolar modo nelle ore serali, le facessero visita.

Approfittando del notevole afflusso di persone i militari, confondendosi tra queste, hanno fatto irruzione nell’immobile dove hanno trovato e sequestrato quattro buste di cellophane contenenti circa 100 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte allo smercio. La donna, in attesa della direttissima, è stata assegnata agli arresti domiciliari.