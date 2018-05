Catania, lucchetti al liceo per impedire le prove Invalsi: denunciati cinque studenti

Avevano messo dei lucchetti ai cancelli del liceo classico Spedalieri di Catania per impedire lo svolgimento delle prove invalsi. Ora per cinque studenti è arrivata la denuncia per interruzione di pubblico servizio. Le indagini sono state condotte dalla Digos della Questura di Catania. I ragazzi già dalle 7 avevano avviato la protesta promettendo che alle 8 avrebbero consentito lo svolgimento delle lezioni. Ma invece la promessa – secondo quanto ha riferito la Polizia – non è stata mantenuta.

I poliziotti hanno chiesto ai ragazzi di rimuovere le catene e gli agenti alla fine sono stati costretti a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che le hanno tranciate. Solo dopo le 9 è stato possibile riprendere l’attività scolastica e le procedure di esame hanno potuto avere inizio. Dopo la visione dei video delle telecamere installate sul perimetro dell’Istituto scolastico, sono stati individuati i cinque studenti che sono stati coì denunciati. Si tratta di ragazzi del “collettivo autonomo studentesco” articolazione del centro sociale “Liotru” .