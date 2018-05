Castelvetrano, messa a soqquadro la villa (sequestrata) del cugino di Messina Denaro

Qualcuno la scorsa notte si è introdotto nella villa con annessa la ditta edile di contrada , a Castelvetrano, sequestrata a Giovanni Filardo, imprenditore attualmente detenuto in carcere per mafia, cugino di primo grado del latitante mafioso Matteo Messina Denaro.

L’immobile, essendo sotto sequestro non era abitato e non conteneva oggetti di pregio. I malviventi, secondo quanto accertato dalla polizia che indaga sull'accaduto, hanno messo a soqquadro la casa ma al momento non si sa se abbiano portato via qualcosa.