Catania, paura al casello di San Gregorio, auto incolonnata prende fuoco

Paura al casello di San Gregorio quando una Peuget 206, incolonnata tra altre decine di auto per il pagamento del pedaggio, ha preso fuoco. E’ stato provvidenziale l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Catania che resasi conto della gravità della situazione hanno subito spostato il veicolo allontanandolo dalle altre vetture e spingendolo fino ad un piccolo slargo. Dopo avere messo in sicurezza le persone gli agenti hanno utilizzato gli estintori in dotazione e sono riusciti domare le fiamme, giusto in tempo per evitare il propagarsi dell’incendio e l’eventuale deflagrazione della Peugeot.