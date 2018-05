Nel weekend assaggio d'estate in Sicilia con picchi di 30 gradi

CATANIA - Il prossimo weekend avrà un sapore d’estate in tutta Italia, ma soprattutto in Sicilia, la prima regione che sarà investita dall'ondata di caldo in arrivo dall'Africa che porterà sole ovunque e temperature fino a 30 gradi. Secondo le previsioni del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara, nella seconda parte della settimana ci sono ulteriori conferme sul «ritorno dell’alta pressione, con temperature in deciso aumento».

Secondo Ferrara il prossimo weekend si prospetta ben soleggiato e caldo, a tratti anche afoso: sabato si potranno raggiungere i primi picchi di 28-30 gradi non solo al Sud. Qualche grado in meno è previsto sulle coste, complici le brezze marine. Questo anticiclone tuttavia potrebbe non essere particolarmente duraturo e venire almeno in parte nuovamente attaccato dalle correnti instabili entro i primi di giugno».