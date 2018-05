Modica, coppia travolta e uccisa mentre passeggiava sul ciglio della strada

MODICA Una tragedia senza un perché. Ieri sera un uomo e una donna sono stati uccisi sul colpo da un'automobile in transito in contrada Catanzaro Conca d'Oro nel territorio di Modica, in provincia di Ragusa.

Stavano facendo una passeggiata ma probabilmente a causa delle scarse condizioni di illuminazione, essendo una zona rurale periferica, un'automobile li ha travolti senza riuscire ad evitare l'impatto. L'automobilista non ha prestato subito soccorso facendo subito fatto perdere le proprie tracce salvo poi decidere di consegnarsi più tardi al Commissario di Polizia dove sono iniziati gli interrogatori per capire la dinamica di quanto è accaduto.

A tal proposito va detto che non ci sono ancora notizie certe. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 ma per i due, che formavano una coppia nella vita, non c'è stato nulla da fare. Entrambi sono infatti morti sul colpo. L'uomo, Rosario Gennuso, aveva 69 anni. Era vedovo e da qualche tempo a questa parte aveva una nuova compagna, una donna di 59 anni di di origine ucraina.

Stavano appunto passeggiando, come erano soliti fare, ma sono stati entrambi colpiti dall'autovettura che sarebbe praticamente piombata addosso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri e poi il medico legale che ne ha constatato il decesso.

I corpi dei due conviventi sono stati trasportati alla camera mortuaria dell'ospedale Maggiore di Modica a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come detto, non è stata ancora definita la dinamica dell'incidente, compresa la velocità dell'auto. Sembra certo comunque che i due stavano camminando sul ciglio della strada quando sono stati colpiti dall'autovettura.

La zona non risulta particolarmente illuminata e sono già numerosi i commenti sui social, dopo la diffusione della notizia, che mirano a chiedere l'installazione di corpi illuminanti anche nelle zone rurali in modo da poter garantire maggiore visibilità. Le foto sono di ragusaoggi.it