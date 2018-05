Stava partendo per Istanbul con 8 mila euro e diversi cellulari (uno dei quali risultato rubato)

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno denunciato una cittadina nigeriana, residente a Palermo, al termine di un controllo all’aeroporto Fontanarossa. La donna era in procinto di imbarcarsi su un volo diretto ad Istanbul e i finanzieri hanno scoperto nel suo bagaglio a mano denaro contante per oltre 8 mila euro suddiviso in mazzette da 50 euro.

Nei bagagli già imbarcati sull’aereo invece le Fiamme Gialle della Tenenza di Catania Fontanarossa hanno trovato numerosi prodotti elettronici (tra cui smartphone del tipo iPhone 8 Plus, iPhone 8 e Samsung) per i quali la passeggera non ha fornito giustificazioni circa la loro lecita detenzione e legittima provenienza. I controlli hanno però permesso di scoprire che almeno in un caso si trattava di un cellulare per il quale era stata presentata una denuncia per furto avvenuto a Ballarò. La donna, che ha diversi precedenti di polizia, è stata denunciata alla Procura di Catania per ricettazione e riciclaggio e le sono stati sequestrati sia il denaro che i telefoni cellulari.