Lentini, eredita monete antiche e le consegna alla Guardia di Finanza

Eredita moneta antiche e le dona alla Guardia di Finanza. E’ accaduto durante la sesta edizione de “La Luce dell’Onestà”. Un cittadino di Lentini si è rivolto al Comando Tenenza per mettere a disposizione un importante ritrovamento di monete antiche. La Luce dell’Onestà è una mostra che Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Soprintendenza di Siracusa e Comune di Lentini hanno organizzato per esporre i ritrovamenti delle Fiamme Gialle negli ultimi 50 anni.

E così un cittadino lentinese, Salvatore Tragna, ha consegnato più 60 monete ritrovate tra gli oggetti che erano stati del padre. L’autenticità è stata accertata dalla soprintendente Rosalba Panvini negli uffici della Tenenza di Lentini. Si tratta di monete che risalgono ai periodi Greco, Romano e Medievale. “…Si tratta – ha detto la soprintendente - di monete dal valore archeologico e numismatico sebbene non storico poiché non siamo in grado di risalire al luogo esatto di provenienza. Dopo le analisi di dettaglio e le dovute cautele sui beni sarà sicuramente avviato l’iter per la consegna delle monete al comune di Lentini e la collocazione delle stesse nel museo cittadino”. “Ho avuto modo di apprezzare i reperti presenti nella mostra – ha detto Tragna - e di comprendere che i beni ritrovati sono di tutti i cittadini e per questo, ricordandomi che da ragazzo avevo visto alcune monete antiche nelle mani di mio padre, mi sono messo a cercare tra le cose vecchie in soffitta ed ho ritrovato queste monete che ho consegnato alla Guardia di Finanza. Mi piace siano nuovamente patrimonio di tutti i cittadini Lentinesi”.