Paternò, motociclista finisce in un dirupo, soccorso: ha gravi ferite

E' stato soccorso un motociclista che, lungo un tratto della Strada provinciale 12/II, in territorio di Paternò, è finito in un dirupo. Alle operazioni di salvataggio hanno partecipato diverse unità dei vigili del fuoco, tra cui una squadra del Saf (Speleo Alpino Fluviale) Il motociclista che, attorno alle 15, avrebbe perso il controllo finendo in fondo ad un dirupo. Sul posto sono presenti diversi mezzi dei vigili del fuoco, della polizia di Stato.

Il motociclista è stato individuato, ha riportato varie ferite in seguito alla spaventosa caduta. E' stato recuperato dai vigili del fuoco del Saf e al momento il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 per poi accompagnarlo in ospedale.