Ha una tubercolosi multiresistente, trasferito dal Garibaldi allo Spallanzani

Un paziente con tubercolosi multiresistente dal reparto Malattie infettive dell’ospedale Garibaldi di Catania è stato trasferito d’urgenza allo Spallanzani di Roma con procedure di alto biocontenimento.

Per la prima volta è stato attivato nell’aeroporto etneo il canale sanitario, strategico presidio medico in airside per passeggeri ed equipaggi con sospette malattie infettive. Il paziente, trasportato in airside a bordo di un mezzo della Croce Rossa Italiana, e protetto da sistemi di alto biocontenimento per evitare il contagio, è stato trasferito a Roma (Pratica di Mare) a bordo di un aeromobile dell’Aeronautica Militare e successivamente ricoverato all’Ospedale Spallanzani, centro nazionale di riferimento per le emergenze infettivologiche. Le operazioni sono state coordinate dalla prefettura, dal direttore regionale Usmaf Sasn Sicilia e dal dottore Sergio Pintaudi, primario della Rianimazione del Garibaldi e referente per la Sicurezza sanitaria regionale.