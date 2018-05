Catania, nel monolocale marito, moglie e 23 cani: «Aiutateci»

Da circa due anni sono 17, più sei cuccioli di poco più di un mese, gli “ospiti” di Salvatore e di sua moglie. Cani di piccola taglia salvati con pazienza dalla strada e adesso “accuditi” in un monolocale incastrato in uno dei vicoletti di San Cristoforo, dove la coppia vive da disoccupata. «Le persone ci aiutano con cibo e crocchette, capite quanto cibo ci voglia per sfamarli tutti. Le associazioni come la Lav hanno attenzionato la nostra situazione già a gennaio: da allora abbiamo ricevuto un paio di visite dall'Asp veterinaria e coltiviamo la speranza che qualcuno voglia singolarmente adottarli: all'ufficio randagismo, infatti, ci hanno risposto che non se li potevano prendere perché ci sono i canili pieni».

Era stata proprio la Lav a segnalare tale situazione sia al Comune sia all'Asp, ma «ci si è fermati ai sopralluoghi - accusa la volontaria Angelica Petrina - piuttosto che procedere subito, ad esempio, alla sterilizzazione delle femmine. Inoltre avrebbero dovuto fornire cibo e antiparassitari: qui si rischia l’emergenza igienico sanitaria».

La consulente per il randagismo del sindaco Gabriella Barchitta ha spiegato la prassi da seguire in questi casi: «Bisogna denunciare la situazione alla Polizia municipale e mandare una mail pec all'Asp». Burocrazia a parte, resta l’appello di Salvatore e dei volontari Lav per i cani, che hanno tutti un nome, sia per l'adozione sia per una urgente raccolta cibo: «Potete rivolgervi al patronato di via Giovanni Gentile 37 al 108 di via Plebiscito - spiega Gianfilippo Coco, educatore cinofilo - o telefonare al numero 349 6184467. La Lav seguirà anche l'inserimento in famiglia degli animali».