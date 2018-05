Librino, la droga era nascosta dentro un tombino

La droga era stata nascosta in un tombino di fronte al Palazzo di cemento a Librino. Lo hanno scoperto i poliziotti delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale e dell’Unità Cinofila.

Sono stati i cani Vite e Maui, in viale San Teodoro, a fiutare all’interno di un tombino, fiutavano la presenza di sostanza stupefacente; sollevato il coperchio, gli agenti hanno trovato 128 involucri contenenti marijuana, quantificata in grammi 200 lordi, 78 involucri contenenti cocaina, quantificata in grammi 30 e altri due involucri contenenti la predetta sostanza ancora in pietra, quantificata in 6 grammi.