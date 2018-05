Siracusa, 22enne accusato di molestie sessuali alla sorellastra

Una donna ha presentato una denuncia per molestie nei confronti del figliastro, 22enne. Secondo quanto dichiarato dalla donna, il giovane avrebbe molestato sessualmente la sorellastra di 12 anni. Madre e figlia si sono rivolti all’ospedale Umberto I per le cure. Immediate sono scattate le indagini da parte dei carabinieri che stanno cercando di verificare le parole della madre: sono state sentite diverse persone della famiglia e i militari stanno cercando di acquisire elementi utili che saranno valutati dalla Procura che ha aperto un fascicolo. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un episodio singolo.