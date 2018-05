Misilmeri, la sala trattenimenti era alimentata col “trucco”

I Carabinieri di Palermo hanno arrestato due fratelli di Misilmeri, un 30enne e un 27enne . I due erano rispettivamente gestore e proprietario di una sala ricevimenti e avevano manomesso il contatore dell’impianto elettrico dell’attività commerciale con la sostituzione della scheda interna, installandone all’interno del guscio di plastica una clone.

Il contatore manomesso è stato invece collegato alla scheda originale nascosta all’interno di un ripostiglio in modo tale da far comparire sul display del contatore manomesso, lo stesso codice cliente e riducendo al contempo il consumo dell’energia elettrica del 70%. Il danno economico riferito all’ultimo periodo è stato stimato in circa 20.000 euro. Il Tribunale di Termini Imerese ha applicato ad uno l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte la settimana, mentre al fratello è stato rimesso in libertà, in attesa del processo.