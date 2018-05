Catania, rubavano gli infissi dell'ex Ascoli Tomaselli: arrestati dalla Polizia

I poliziotti li hanno trovati all’interno dell’ex struttura ospedaliera del Ascoli Tomaselli in via Passo Gravina mentre stavano staccando anche gli infissi in alluminio. Sono stati arrestati dalla Polizia in flagrante per tentato furto aggravato in concorso Rosario D’Agata di 24 anni e Orario D’Agata di 24. A scoprirli i poliziotti delle Volanti che hanno notato il cancello lasciato aperto. Gli agenti si sono subito introdotti all’interno del cancello, dove hanno trovato tre persone intente a tranciare un cavo di grosso spessore oltre che a staccare infissi di alluminio. Due sono stati subito bloccati dagli agenti e arrestati, per tentato furto aggravato in concorso; il terzo è riuscito a darsi alla fuga ma è attivamente ricercato. I due sono stati messi ai domiciliari