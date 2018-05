Stato-mafia, Mori: «Soltanto un folle poteva organizzare un simile affare»

PALERMO - «Se fossi stato io sarei un folle ad aver organizzato un affare simile, non dovrei andare in carcere ma in una clinica neuro-psichiatrica». Lo ha detto il generale Mario Mori durante il "Faccia a Faccia" di Giovanni Minoli in onda su La7, commentando la sentenza della Corte d’assise di Palermo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia che lo ha condannato a 12 anni di reclusione. «Sono le stesse carte, le stesse vicende e gli stessi testimoni del processo di favoreggiamento a Provenzano in cui sono stato assolto - ha aggiunto -. Mi sono innervosito e poi ho deciso di continuare a difendermi. Penso che sia un processo che ormai è debordato dal campo penale per entrare in quello che è storico-ideologico. Qui si fa l’analisi di un periodo storico più che esaminare le colpe di qualche imputato».

Sempre ospite di Minoli, Mori ha anche detto che «Falcone aveva un’intelligenza lucidissima e aveva una precisa comprensione della cultura mafiosa. Borsellino aveva una grande umanità e un’eccellente preparazione». «L'inchiesta mafia appalti politici - ha aggiunto - iniziò con Falcone prima della sua morte. Il giudice ci chiese nel gennaio del '92 di depositare l’informativa sulle nostre indagine. Così fu fatto. Poi per 4 mesi la Procura rimase nel silenzio. Era un’informativa sul condizionamento degli appalti su tre gruppi di potere: Cosa nostra, imprenditoria e politica. Dopo alcuni mesi furono emessi 5 provvedimenti di custodia su 44 posizioni esaminate».