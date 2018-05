Auto giù da un viadotto nell'Agrigentino: morti madre e figlio di 4 anni

Una donna, una impiegata di 32 anni e il figlioletto di 4 anni sono morti stamattina in un incidente stradale avvenuto a Santo Stefano di Quisquina nell’Agrigento. Erano a bordo di una Fiat Punto – sulla quale c’era anche un’altra bambina di 7 anni che è rimasta gravemente ferita – che è precipitata da un viadotto in contrada Leone, tra Santo Stefano e Lercara Friddi. I corpi di madre e figlio sono rimasti incastrati tra le lamiere, la bimba è stata invece estratta viva e trasportata in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo in gravissime condizioni. Sul posto anche il personale del 118, i carabinieri di Corleone e Mussomeli e i vigili del fuoco. Ancora da ricostruire la dinamica del drammatico incidente.