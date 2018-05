Amazon inaugura sezione dedicata alle eccellenze siciliane

PALERMO - Amazon ha annunciato di espandere la scelta di prodotti di qualità disponibili nella vetrina Made in Italy inaugurando una nuova sezione dedicata alle eccellenze tradizionali della Sicilia. E’ quanto si legge in una nota della società, secondo cui «i clienti di Amazon hanno a disposizione prodotti siciliani originali ed esclusivi realizzati da artigiani e aziende locali su Amazon.it, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.co.uk».

«La Sicilia diventa così - prosegue la nota - l’ottava sezione regionale del negozio Made in Italy, che è stato lanciato nel 2015 e ha visto una crescita delle vendite del 300% anno su anno, soprattutto all'estero. La vetrina Made in Italy propone più di 72.000 prodotti italiani realizzati da oltre 700 artigiani locali e piccole aziende italiane. Botteghe di Firenze e della Toscana, del Piemonte, della Sardegna, Calabria, Campania e delle province di Bergamo e Vicenza hanno già aperto la loro vetrina internazionale online per gli oltre 300 milioni di account di clienti attivi su Amazon in tutto il mondo».

«Siamo entusiasti - dichiara Sara Caleffi, Marketplace Director di Amazon in Italia - di ampliare ulteriormente la nostra selezione delle eccellenze italiane con questa novità della vetrina di Amazon Made in Italy. Gli artigiani siciliani possono ora offrire i propri prodotti tipici ai milioni di clienti Amazon in tutta Europa ed esportarli a clienti che non avrebbero mai potuto raggiungere così facilmente». E aggiunge: «Allo stesso tempo, i clienti Amazon avranno l’opportunità di scoprire e ordinare con un clic una scelta di prodotti di alta qualità, provenienti dai migliori laboratori artigianali della Sicilia».

Commenta l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano: «L'e-commerce è una straordinaria opportunità ma anche un percorso ormai obbligato per una regione come la nostra che vanta eccellenze nei settori del food e dell’artigianato note in tutto il mondo e sempre più invidiate. Lo sbarco dei prodotti siciliani sulla vetrina del Made in Italy di Amazon è il primo passo importante di un progetto ambizioso di rilancio del brand Sicilia e di promozione del territorio, un progetto che vuole coniugare tradizione, innovazione e sviluppo».

La selezione siciliana, che conta più di 2.000 prodotti tipici, include una varietà di diverse specialità, dai vini e prodotti gourmet, ai prodotti per la casa fino ai gioielli. Tra le tante tipicità regionali si potranno acquistare il limoncello dell’Etna al pistacchio, l’iconico cioccolato di Modica e i dolci di pasta di mandorla. Non mancheranno, inoltre, le classiche ceramiche e arredi di Caltagirone decorati a mano, come le Teste di Moro. «Gli artigiani siciliani - sottolinea Amazon - hanno risposto positivamente a questa nuova apertura e sono circa il 6% di tutti i venditori presenti su Made in Italy. Di questi, il 25% proviene dalla provincia di Catania, il 18% da quella di Palermo, il 10% da quelle di Trapani e Siracusa, l’8% da quella di Messina e il restante dalle province di Caltanissetta, Ragusa, Agrigento ed Enna».