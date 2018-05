Un ragazzo di 28 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Appia Pignatelli, a Roma, ieri sera intorno alle 21. La vittima è un motociclista che si è scontrato con un’auto, una Opel Zafira. Per il giovane, originario di Paternò, non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani del gruppo Tintoretto.

Il ragazzo, D.S., era alla guida di una Suzuki. La salma è stata trasportata dalla polizia mortuaria al Policlinico Tor Vergata.